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Богомолов рассказал о полученных в драке переломах

Константин Богомолов Константин Богомолов/facebook

Константин Богомолов

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Константин Богомолов прокомментировал состояние здоровья после потасовки с Максимом Виторганом. Режиссёр готов вернуться к работе благодаря усилиям врачей.

Театральный режиссёр, которому приписывают связь с замужней Ксенией Собчак, вышел на связь с поклонниками. В первую очередь он поблагодарил врача, оказавшего ему помощь.

«Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние. В связи с чем внутричерепное (давление) нормализовано», — написал у себя в аккаунте Богомолов. 

Он отдельно поблагодарил Ирину Апексимову за рекомендацию доктора. И добавил, что готов приступить к репетициям спектакля «Преступление и наказание». 

Имени Максима Виторгана режиссёр и бывший супруг Дарьи Мороз не упоминал, но пользователи догадались, что речь идёт о потасовке, произошедшей 21 января в центре Москвы. Максим Виторган произошедшее комментировать отказывается


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