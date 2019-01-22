Богомолов рассказал о полученных в драке переломах

Константин Богомолов прокомментировал состояние здоровья после потасовки с Максимом Виторганом. Режиссёр готов вернуться к работе благодаря усилиям врачей.
Театральный режиссёр, которому приписывают связь с замужней Ксенией Собчак, вышел на связь с поклонниками. В первую очередь он поблагодарил врача, оказавшего ему помощь.
«Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние. В связи с чем внутричерепное (давление) нормализовано», — написал у себя в аккаунте Богомолов.
Он отдельно поблагодарил Ирину Апексимову за рекомендацию доктора. И добавил, что готов приступить к репетициям спектакля «Преступление и наказание».
Имени Максима Виторгана режиссёр и бывший супруг Дарьи Мороз не упоминал, но пользователи догадались, что речь идёт о потасовке, произошедшей 21 января в центре Москвы. Максим Виторган произошедшее комментировать отказывается.