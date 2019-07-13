Режиссёр Константин Богомолов опубликовал первое фото с телеведущей Ксенией Собчак, подтверждая информацию об их романе.
На кадрах влюблённые едут на яхте.
Нас не догонят, — написал режиссёр в Instagram.
Подписчики отметили, что светская львица светится от счастья рядом с известным режиссёром.
Ранее News.ru писал о том, что российская телеведущая Ксения Собчак появилась в эфире своей программы «Осторожно, Собчак!» с обручальным кольцом на безымянном пальце. Журналистка всего несколько месяцев назад развелась с Максимом Виторганом, после чего её часто замечали в компании театрального режиссёра Константина Богомолова.