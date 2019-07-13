https://static.news.ru/photo/1d15cb4e-a640-11e9-b951-fa163e074e61_1024.jpg Фото: konbog75/instagram

Режиссёр Константин Богомолов опубликовал первое фото с телеведущей Ксенией Собчак, подтверждая информацию об их романе.

На кадрах влюблённые едут на яхте.

Нас не догонят, — написал режиссёр в Instagram.

Подписчики отметили, что светская львица светится от счастья рядом с известным режиссёром.

Ранее News.ru писал о том, что российская телеведущая Ксения Собчак появилась в эфире своей программы «Осторожно, Собчак!» с обручальным кольцом на безымянном пальце. Журналистка всего несколько месяцев назад развелась с Максимом Виторганом, после чего её часто замечали в компании театрального режиссёра Константина Богомолова.