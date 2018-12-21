Билеты на Пугачёву раскупили моментально

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Алла Пугачёва

Билетов на юбилейный концерт Аллы Пугачёвой не осталось в продаже. Перекупщики не дремлют и предлагают приобрести их за 150 тыс. рублей.

Пару дней назад Алла Борисовна опубликовала афишу предстоящего 17 апреля 2019 года концерта. Он будет приурочен к 70-летию артистки. Продажа билетов стартовала 21 декабря — только в кассах Государственного Кремлёвского дворца.

Бюджетные варианты до пяти тысяч тысяч рублей раскупили моментально. Поклонники не поленились занять очередь с утра пораньше. Не осталось в наличии и самых дорогих билетов за 70 тыс. в партер. Таким образом, у Аллы Пугачёвой полный sold out за четыре месяца до выступления. Перекупщики не дремлют и уже предлагают купить билеты на главный концерт будущего года за 150 тыс.

Грядущее выступление Примадонны станет первым сольным концертом за последние 10 лет. Девять лет назад артистка заявила об уходе со сцены. Пугачёва сетовала, что голос давно не тот, а здоровье всё чаще подводит, но 70 лет бывает лишь раз в жизни.