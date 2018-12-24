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Билан женится ради хайпа

Дима Билан vk.com/bilandima_official

Дима Билан

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Российский певец Дима Билан празднует 24 декабря свой 37-й день рождения. Музыкант до сих пор холост, но не исключает других вариантов развития событий: например, женится. Но только ради хайпа.

Дима признался, что раньше всерьёз рассматривал такую возможность, но сейчас его отношение к браку изменилось. 

«Штамп, загс  не про меня. Если и быть вместе, то без официальных отношений. Хотя можно хайпануть и жениться...», — рассказал певец в интервью StarHit.ru.

По словам музыканта, его привлекают творческие и нестандартные девушки. А ещё взаимопонимание в отношениях.

«Раньше казалось, что отношения  это вечное беспокойство, страсть, буря, и ты такой на разрыв, пишешь стихи, а если человек не берет трубку, то ищешь по всей Москве», — объяснил Билан.

Дима уверяет, что в прошлом он очень часто влюблялся, знакомился с людьми в «Макдональдсе», в клубах и даже на концертах. Сейчас он больше занимается музыкой и предпочитает не зависеть от эмоций.

Певец нежно любит своих родителей, купил им жильё в Подмосковье и теперь хочет перевезти поближе к себе, в Москву. На отдыхе его можно иногда заметить в компании своей младшей сестры, которая сейчас заканчивает обучение в Штатах.

Новый год Дима планирует отметить, как в клипе Party Like a Russian Робби Уильямса. После выступлений он поедет в загородный дом в Подмосковье, где встретит праздники в компании близких друзей. 

Недавно Дима признался, что практически постоянно использует мат в своей речи. Артист назвал нецензурную брань «соединительной вещью» для людей из разных социальных слоев, отметив, что считает бессмысленной дискуссию по поводу введения цензуры в музыке и кино.


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