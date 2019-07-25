https://static.news.ru/photo/f19e6494-af5e-11e9-a50e-fa163e074e61_1024.jpg Дима Билан Фото: bilanofficial/instagram.com

Певец Дима Билан в очередной раз шокировал поклонников сменой имиджа. Он стал блондином.

Фотографию в новом образе певец выложил на своей странице в Instagram.

В этот раз я на светлой стороне, — подписал он фото.

Почти сразу на появление фотографии отреагировал певец Николай Басков, который поздравил коллегу с вступлением в отряд блондинов. Спустя короткое время Билан опубликовал ещё пару снимков, сообщив, что он подбирает «луки для жизни в новых реалиях». При этом не уточнил, связан ли новый образ с очередными съёмками клипа или это новое состояние души.

Как ранее писал News.ru, актёр Станислав Садальский раскритиковал новый клип Димы Билана на песню «Про белые розы», сравнив его с колхозом. По его словам, видео получилось неинтересным и «антихудожественным».