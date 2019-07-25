Певец Дима Билан в очередной раз шокировал поклонников сменой имиджа. Он стал блондином.
Фотографию в новом образе певец выложил на своей странице в Instagram.
В этот раз я на светлой стороне, — подписал он фото.
Почти сразу на появление фотографии отреагировал певец Николай Басков, который поздравил коллегу с вступлением в отряд блондинов. Спустя короткое время Билан опубликовал ещё пару снимков, сообщив, что он подбирает «луки для жизни в новых реалиях». При этом не уточнил, связан ли новый образ с очередными съёмками клипа или это новое состояние души.
Как ранее писал News.ru, актёр Станислав Садальский раскритиковал новый клип Димы Билана на песню «Про белые розы», сравнив его с колхозом. По его словам, видео получилось неинтересным и «антихудожественным».