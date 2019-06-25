https://static.news.ru/photo/050c5d6e-8021-11e9-b404-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Безруков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский актёр Сергей Безруков не будет играть роль президента, потому что не хочет повторить судьбу украинского лидера Владимира Зеленского.

Роль президента мне не нужна. Такая возможность уже появилась у нынешнего президента Украины, и он ей прекрасно воспользовался, — сказал Безруков в интервью « Известиям ».

Артист подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом, поэтому не стоит кого-то копировать. В данный момент он занят работой над четырьмя большими проектами.

Как писал News.ru, Сергей Безруков заявил, что в последнее время существует спрос на провокацию, на политику в кино. Однако, по его словам, искусство должно оставаться вне политики и рассказывать «о человеке, о наших человеческих проблемах».