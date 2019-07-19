https://static.news.ru/photo/928f3ad6-ab7c-11e9-a38e-fa163e074e61_1024.jpg Меган Маркл и Бейонсе Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская певица Бейонсе нарушила протокол королевской семьи Великобритании на премьере фильма «Король Лев». Звезда появилась на ковровой дорожке позже принца Гарри и Меган Маркл.

Её опоздание составило более чем полтора часа. Проблема у Бейонсе перед показом картины возникла из-за платья, сообщает The Sun .

Издание отмечает, что певица не смогла себе позволить появиться перед королевской семьёй с дыркой на наряде. Менять платье она не пожелала, а портные оказались не очень расторопны.

Ранее News.ru сообщал, что Бейонсе опубликовала клип на песню Spirit, которая звучит в киноверсии мультфильма «Король Лев». Видео записано на фоне каньона, пустыни и водопада. Кроме того, в нём появляются кадры из новой ленты. В съёмках ролика приняла участие дочь артистки Блю Айви.