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Батрутдинова из Comedy Club не пустили в США

Тимур Батрутдинов Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Тимур Батрутдинов

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Юмориста Тимура Батрутдинова не пустили на территорию США. Резидент Comedy Club рассчитывал поехать с коллегами на гастроли по Соединённым Штатам, однако ему не дали визу.

О случившемся шоумен рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, документ на въезд ему отказались оформлять по непонятным причинам.

Между тем часть коллектива Comedy Club всё же смогла попасть в США и Канаду, в январе у юмористов расписано девять концертов. Сами резиденты активно делятся фотографиями и видеороликами из этой поездки в своих фотоблогах в Instagram.

Андрей Скороход в образе Лукашенко посетил Ниагарский водопад.

Демис Карибидис побывал на могилах Брюса Ли и его сына Брендона.

Ранее News.ru писал о том, как у бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова неизвестные украли с карты Сбербанка крупную сумму денег.


#сша #запрет #ComedyClub #тимурбатрутдинов
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