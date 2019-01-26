Батрутдинова из Comedy Club не пустили в США

Юмориста Тимура Батрутдинова не пустили на территорию США. Резидент Comedy Club рассчитывал поехать с коллегами на гастроли по Соединённым Штатам, однако ему не дали визу.
О случившемся шоумен рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, документ на въезд ему отказались оформлять по непонятным причинам.
Между тем часть коллектива Comedy Club всё же смогла попасть в США и Канаду, в январе у юмористов расписано девять концертов. Сами резиденты активно делятся фотографиями и видеороликами из этой поездки в своих фотоблогах в Instagram.
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