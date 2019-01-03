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Баста рассказал об обиде Поперечного

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рэпер Баста (Василий Вакуленко)

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о том, чем ему запомнился прошедший год, а также назвал имена звёздных персон, отказавших ему в интервью.

«Шнур и не только, Дмитрий Нагиев, Поперечный. Сказал, что я что-то плохое о нём писал в Twitter, и он этим огорчился», — признался Баста в блицинтервью RT.

Главными событиями 2018 года музыкант назвал чемпионат мира по футболу, проект «Голос» и выход его книги «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх».

Ранее журналист Алексей Ковалёв опубликовал расследование о том, кто создаёт пиар-ролики для мэра Москвы Сергея Собянина. По словам представителя СМИ, ему стало известно об этом благодаря «анонимному источнику», которому он заплатил деньги за информацию. Клип-мейкером оказался известный 24-летний блогер Данила Поперечный, писал News.ru.


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