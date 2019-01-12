Баста исполнил желание своей поклонницы

https://news.ru/storage/news/a8ba827d907574650b08bd1086377137/0ab87c0f-2fd6-4ee2-add9-b5cb34d5cbe8_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Баста

Рэпер Баста пригласил на свой концерт в Москве 18-летнюю Маргариту из Костромской области. Открытка с таким желанием девушки украсила новогоднюю ёлку в Кремле.

Журналисты заметили эту записку и связались с Бастой. Он сразу согласился исполнить это желание.

«Мы связались с Маргаритой, я разговаривал с её мамой. В конце апреля мы её вместе с мамой пригласили на наш концерт в Москве», — приводит РИА Новости слова помощника Басты Дмитрия Миловзорова.

Все расходы исполнитель берёт на себя.

В Малахитовом фойе и Александровском зале Кремля установлены две ёлки, на которых висят игрушки с записками. Желания из открыток предлагается исполнять чиновникам.

Ранее News.ru писал о премьере мрачного клипа Басты о любви. Песня называется «Я почти погиб». Трек вошёл в альбом «Баста 5, часть 2». В центре сюжета оказалась любовная история молодой пары, проходящей через душевные терзания, ссоры и расставание.