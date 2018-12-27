Башаров сломал нос очередной жене

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Елизавета Шевыркова и Марат Башаров

Марата Башарова вновь обвинили в рукоприкладстве. Супруга артиста попала в больницу со сломанным носом.

Брат Елизаветы Шевырковой сообщил о том, что его сестра обратилась за помощью к врачам: Марат Башаров сломал ей нос. Мужчина уверяет, что это не первый случай рукоприкладства в отношении сестры, но та до последнего не хотела выносить сор из избы.

Несколько лет назад бывшая супруга Башарова Екатерина Архарова в эфире ток-шоу обвинила актёра в избиении, продемонстрировав соответствующие фото. Тогда актёр, вспылив, сломал ей нос и нанес травму головы. После долгого выяснения отношений актриса забрала заявление, отказавшись от возбуждения уголовного дела. По словам Архаровой, Башарову грозил срок до пяти лет за нанесение травм средней тяжести. В уходящем году Екатерина вышла замуж и предпочитает не вспоминать о предыдущем браке.

Марат Башаров женился на Шевырковой 9 сентября 2017 года. В 2016 году родился их сын Марсель. Елизавета не имеет отношения к актёрской профессии. Для артиста это третий брак.