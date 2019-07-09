https://static.news.ru/photo/b6769216-a256-11e9-87a6-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов-младший Фото: Flat Bari Alibasov Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов опроверг своё заявление, сделанное в эфире ток-шоу «Прямой эфир», о лишении сына наследства из-за конфликта.

Мой сын Бари Алибасов-младший был и остаётся моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моём завещании, — цитирует Бари Алибасова RNS.

Продюсер отметил, что между ним и сыном бывают разногласия, но они всегда преодолимы, и подчеркнул, что гордится своим наследником.

Как писал News.ru, сын известного продюсера Бари Алибасова прошёл проверку на полиграфе, чтобы доказать, что отравление отца — не ложь. Сын музыканта отчаянно доказывал, что отравление отца щёлочью не было инсценировкой: отец действительно хлебнул «Крота» и едва не отправился на тот свет. А вот транслировал дальнейшие события он уже сам, чтобы создать пиар-компанию. Алибасов заявил, что отец сам потребовал вести съёмку даже таких нелицеприятных моментов, как промывание желудка.