https://static.news.ru/photo/38552d48-9ca7-11e9-b621-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: АГН «Москва»

Продюсер Бари Алибасов сорвал съёмки телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале. Он не явился в студию, никого не предупредив об этом заранее.

В ходе передачи шоумен должен был пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопросы о своём недавнем отравлении средством для прочистки труб.

К съёмкам было всё готово. В павильоне собрались эксперты, массовка, а также знакомые Алибасова. Как отметил один из них, «планировалось снять разоблачение года».

Только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым — было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе «На-На», — цитирует одного из зрителей « Собеседник ».

Представители передачи долго пытались дозвониться до Алибасова. Когда это, наконец, удалось, тот ответил, что плохо себя чувствует и приехать не сможет. Однако пообещал появиться в другой день.

4 июня Алибасов, как заявили в его окружении, случайно выпил химикаты, перепутав их с напитком. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в столичной клинике и 17 июня был выписан из больницы.

Ранее, как писал News.ru, продюсер заявил: информация, что он якобы инсценировал собственное отравление, является недостоверной.