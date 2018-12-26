Барановская рискнула на глазах у детей в Африке

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Юлия Барановская с дочерью

Телеведущая вместе с детьми отправилась в Намибию

Юлия Барановская встретит Новый год в Африке вместе с детьми. Дружная компания отправилась на сафари, за что телеведущую уже раскритиковали поклонники.

Барановская вместе со старшей дочерью и двумя сыновьями устроила совместный отдых в Намибии. Каждый день компания отправляется на сафари в национальные парки, которыми так богата эта страна. Телеведущая не только делает кадры диких животных, но и не боится приближаться к ним, в том числе вместе с детьми. Так, Юлия бесстрашно подошла к носорогам, стоявшим на расстоянии 100 метров от нее. Дрессировщик Эдгард Запашный тут же отреагировал комментарием «Ты мой герой». В другой день ведущая шоу «Мужское/Женское» вместе с сыном подошла поближе к группе жирафов. Последнее видео вызвало бурю эмоций у подписчиков.

«Барановская перепутала реальность с виртуальным миром! На экране монитора жираф не убьёт, а в жизни он льва ударом копытных убивает!», «Зачем к ним идти?! Не понимаю, вы хотите их погладить?! Это опасно очень. Еще и с ребенком, ужас!», «Барановская думает, что она на шоу, из-за кустов могут хищники напасть и стрелки сзади не помогут!», «Неужели вам не страшно?! Зачем так рисковать!?» — такие комментарии оставили фолловеры.

Барановская ответила, что путешествует в компании опытных проводников и её жизни ничего не угрожает.

«Я там не одна, а под строгим контролем людей, которые всю жизнь там работают, которые знают, что можно и что нельзя», — возмутилась в ответ многодетная мама.

Нашлось и немало поклонников, для которых Барановская — идеал матери, воспитывающей детей без отца и способной дать им столь много. «Какое счастье, что вы можете видеть эту красоту! Вашим детям повезло с вами!», «Как здорово, по-доброму завидую!», «Юля, вы большая умница, такое путешествие устроить, это же эмоции на всю жизнь!» — пишут восторженные пользователи.