https://static.news.ru/photo/367a6f2c-a19f-11e9-8a64-fa163e074e61_1024.jpg Сола Монова Фото: FTP/Global Look Press

Поэтесса Сола Монова, написавшая стихотворение «Измерительный прибор», которое Алла Пугачёва уже в виде песни подарила группе «Ленинград», рассказала, что с нетерпением будет ждать её выхода, а для Примадонны напишет «что-то лирическое».

Неожиданная новость. Теперь сама с нетерпением буду ждать песни. У этого стихотворения счастливая судьба, оно принесло мне миллион подписчиков в Instagram, а теперь все услышат его в исполнении «Ленинграда», — сказала РИА Новости Сола Монова.

Как писал News.ru, Алла Пугачёва сообщила, что не решилась сама исполнить композицию. Хит должен выйти в декабре этого года. Об этом Пугачёва рассказала в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопрос Лаймы Вайкуле о «смешной песне про мужиков».