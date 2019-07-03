Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший футболист российской сборной Андрей Аршавин расторг брак со своей супругой Алисой Казьминой, рассказала его адвокат Виктория Савицкая.

Суд принял решение, по которому их общая дочь останется с матерью, передаёт РИА Новости. Постановление имеет обоснование и соответствует закону, отметила юрист.

Как ранее писал News.ru, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга запретил Андрею Аршавину выезжать из страны. Причиной данного решения стала его задолженность в размере 350 тысяч рублей по алиментам на содержание дочери Есении.

News.ru в соцсетях