https://static.news.ru/photo/87c565c0-9da4-11e9-b510-fa163e074e61_1024.jpgФото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Бывший футболист российской сборной Андрей Аршавин расторг брак со своей супругой Алисой Казьминой, рассказала его адвокат Виктория Савицкая.
Суд принял решение, по которому их общая дочь останется с матерью, передаёт РИА Новости. Постановление имеет обоснование и соответствует закону, отметила юрист.
Как ранее писал News.ru, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга запретил Андрею Аршавину выезжать из страны. Причиной данного решения стала его задолженность в размере 350 тысяч рублей по алиментам на содержание дочери Есении.