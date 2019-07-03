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История с отравлением продюсера Бари Алибасова продолжает обрастать подробностями. На днях дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной назвала настоящую причину его недуга. По её словам, Алибасов попал в клинику из-за своего пристрастия к алкоголю. С этим поспешил согласиться актёр Станислав Садальский. Он признал, что пострадавшему удалось обхитрить и коллег по цеху, и простых россиян.

Продолжает дурку гнуть, думает, идиоты кругом. Я вначале тоже попался, жалел его, — написал он в комментариях к своему посту в Instagram. Пользователи также выразили недоумение поступком знаменитости: «Постарел и...