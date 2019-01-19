Арбенину выписали из больницы без поставленного диагноза

Лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину, перенёсшую сердечный приступ, выписали из французской больницы, сообщила представитель исполнительницы Мария Кохель.

«Диана выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться, она сейчас в номере», — сказала PR-директор в беседе с РИА Новости, отметив, что сейчас жизни певицы ничего не угрожает.