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Арбенину выписали из больницы без поставленного диагноза

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину, перенёсшую сердечный приступ, выписали из французской больницы, сообщила представитель исполнительницы Мария Кохель.

«Диана выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться, она сейчас в номере», — сказала PR-директор в беседе с РИА Новости, отметив, что сейчас жизни певицы ничего не угрожает.

Ранее News.ru писал, что Диана Арбенина перенесла сердечный приступ во Франции. Он продолжался 16 часов. При этом пресс-атташе солистки заверила, что состояние артистки постепенно стабилизируется.


#Франция #арбенина
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