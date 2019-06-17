https://static.news.ru/photo/eee97440-90dd-11e9-96b7-fa163e074e61_1024.jpg Анна Семенович Фото: Сергей Булкин/News.ru

Певице Анне Семенович срочно потребовалась помощь медиков после того, как она отравилась на гастролях. Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что давно не чувствовала себя так плохо. Из-за этого ей пришлось пропустить конные скачки на Центральном Московском ипподроме.

Съела варёный язык. Пока доехала от Вологды до дома шесть часов, мне было не очень хорошо. А дома — думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела, — рассказала она своим подписчикам в Instagram .

В подтверждение своих слов певица выложила фото руки с капельницей. Поклонники пожелали звезде скорейшего выздоровления. Они выразили надежду, что отравление певицы не скажется на её творческих планах.

Ранее News.ru писал, что известный продюсер Бари Алибасов попал в больницу после отравления жидкостью для очистки труб «Крот». Музыкант находится в реанимации НИИ им. Склифосовского. Его состояние медики оценивают как тяжёлое. У него диагностированы ожог пищевода четвёртой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.