https://static.news.ru/photo/61354b42-962d-11e9-8ffe-fa163e074e61_1024.jpg Анна Нетребко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко призвала всех проще относиться к своем весу.

Она рассказала, что оперным певцам категорически запрещено качать пресс, а также призналась, что никогда не отказывает себе во вкусной еде.

При этом 47-летняя оперная дива похвасталась, что похудела, а сейчас возвращается к итальянской диете.

Вернулась я в Италию, а это значит, я начинаю свою диету. Каждый день я буду есть пасту всякую разную, и посмотрим, как я себя буду ощущать. В прошлом году я себя чувствовала прекрасно, — написала Нетребко на своей странице в Instagram.

На фотографии, которую певица разместила в соцсети, она изображена с огромной тарелкой с макаронами. При этом её муж — оперный певец Юсиф Эйвазов — выбрал легкий перекус.

А муж ест салатик из фруктов. Туда ему и дорога, — в шутливой форме заключила Нетребко.

Ранее News.ru писал о том, что оперная певица Анна Нетребко опубликовала видео со всемирно известной концертной площадки «Арена ди Верона», на которой ей предстояло выступать. В кадре исполнительница предстала в струящемся золотистом платье в пол с глубоким декольте.