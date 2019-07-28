https://static.news.ru/photo/0fc4d5ac-affa-11e9-86cc-fa163e074e61_1024.jpg Анита Цой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженная артистка России Анита Цой, после полученной накануне травмы ноги, появилась на ковровой дорожке музыкального фестиваля «Жара» в Баку в инвалидном кресле. При этом она сообщила, что чувствует себя бодро и попросила поклонников не унывать.

Несмотря на то, что артистке тяжело ходить, она приняла решение не отменять запланированное на 27 июля выступление.

Отмечается, что восстановление после травмы большого пальца займёт около четырёх недель, так как необходимо дождаться, когда отрастёт новый ноготь. Для того, чтобы скрыть дефект, артистка использовала расшитый стразами бинт. Она появилась на ковровой дорожке фестиваля в открытых сланцах с аккуратно забинтованным пальцем большой ноги.

На сцену готова, — подписала певица фотографию, опубликованную в Stories в соцсети Instagram.

Анита Цой 26 июля на фестивале «Жара» повредила ногу. Ей оказали первую необходимую помощь, после чего увезли в местную больницу. Инцидент произошёл во время выступления певца Григория Лепса. Цой перевязали ногу и помогли добраться до кареты скорой помощи.

Ранее News.ru писал о том, что певица показала поклонникам окровавленный палец, чтобы развеять подозрения о том, что инцидент был придуман для пиара. Цой пояснила, что она поднималась по лестнице в концертном зале и зацепилась за одну из ступеней большим пальцем, «вырвав ноготь с мясом».