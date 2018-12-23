Анита Цой жила с личинкой мухи в спине

https://news.ru/storage/news/19d2766e80799cf8ba3e1b4e961f1f39/b2316dba-5265-4512-802b-1c74d6049d45_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анита Цой

Музыкальная исполнительница Анита Цой рассказала о перенесённой недавно операции на спине. Медики смогли убрать с тела певицы личинку мухи из Австралии.

Артистке пришлось ходить с ней 18 лет, поделилась она в эфире НТВ.

«Мы с мужем летали на три дня в Австралию. Меня кто-то укусил в шейную зону на спине, недалеко от позвоночника. Думала, почешу и все пройдёт», — сказала она.

Спустя некоторое время, несмотря на надежды исполнительницы, на её спине появился пузырь. Цой пошла к врачам, но они лишь объяснили, что там находится личинка мухи и провести её удаление можно только спустя определённое время. Сначала она должна вырасти и прижиться.

Только спустя 18 лет медики смогли извлечь инородный элемент. Во время операции докторам пришлось раздробить личинку, потому что она очень сильно вросла в мышцу и начала способствовать искривлению позвоночника.

Ранее News.ru сообщал, что Анита Цой пережила оперативное вмешательство в одной из московских больниц. Певице удалили камень из желчного пузыря после обострения заболевания.