Невеста Тимати вернула себе тонкие губы

https://news.ru/storage/news/3cb091f5f5b505bec2d3f31bc79b9c40/c13c4e6b-1e34-4902-be54-4c1ee1a9655a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова уменьшилась в объёмах

Модель Анастасию Решетову часто упрекают в излишних манипуляциях с внешностью. Девушка решила прислушаться к мнению поклонников.

Поклонники обвиняли Решетову в излишнем «тюнинге»: девушка увеличивала объём губ и груди, корректировала скулы. Видимо, решив прислушаться к мнению пользователей, Анастасия избавилась от излишков геля (филлера) в верхней губе. И не преминула показать промежуточный результат подписчикам у себя в сториз, заметив попутно, что «больше не всегда лучше». Фолловеры пишут в комментариях, что с более тонкими губами модели куда лучше, ведь они смотрятся естественней.

Некоторое время назад к подобной процедуре по уменьшению объёма губ прибегла Кайли Дженнер. У одной из самых богатых сестёр клана Кардашьян от природы тонкие губы, которые она начала увеличивать с помощью филлеров в 16-летнем возрасте. Все из-за бойфренда, который назвал их несексуальными.

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова также страдала от комплексов. Девушка не раз рассказывала в интервью, что в школе её называли «лошадью» и красавицей она себя точно никогда не чувствовала.