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Анита Цой предложила Башарову не терроризировать женщин

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Певица Анита Цой прокомментировала сообщения о том, что актёр Марат Башаров якобы сломал нос своей супруге Елизавете Шевырковой. Исполнительница посоветовала ему «девчонкам давать жить спокойно».

«Марат, хочу пожелать тебе в следующем году: ну оставляй ты уже терроризирование женщин… Живи в кайф и девчонкам давай жить спокойно», — отметила исполнительница в интервью телепрограмме «Светская хроника». Её слова цитирует Ura.ru.

Как писал News.ru, в конце декабря Башарова вновь обвинили в рукоприкладстве. Жена артиста якобы попала в больницу со сломанным носом. Позднее она заявила, что не обращалась к врачам и что её никто не избивал. В свою очередь брат женщины утверждает, что его сестра неоднократно становилась объектом агрессии со стороны артиста.


#анитацой #маратбашаров
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