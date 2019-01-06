Анита Цой предложила Башарову не терроризировать женщин

https://news.ru/storage/news/8069e8dd8718cedfd624acaf42588bab/117ff58a-9b9f-4fc3-ab1e-021599809436_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Анита Цой прокомментировала сообщения о том, что актёр Марат Башаров якобы сломал нос своей супруге Елизавете Шевырковой. Исполнительница посоветовала ему «девчонкам давать жить спокойно».

«Марат, хочу пожелать тебе в следующем году: ну оставляй ты уже терроризирование женщин… Живи в кайф и девчонкам давай жить спокойно», — отметила исполнительница в интервью телепрограмме «Светская хроника». Её слова цитирует Ura.ru.

Как писал News.ru, в конце декабря Башарова вновь обвинили в рукоприкладстве. Жена артиста якобы попала в больницу со сломанным носом. Позднее она заявила, что не обращалась к врачам и что её никто не избивал. В свою очередь брат женщины утверждает, что его сестра неоднократно становилась объектом агрессии со стороны артиста.