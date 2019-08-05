Российская певица Анита Цой опубликовала редкий снимок с 26-летним сыном Сергеем.
Уже сегодня самолёт умчит тебя навстречу солнцу. Буду ждать, — написала певица в Instagram.
Многие подписчики подумали, что это жених артистки. Кроме того, поклонники предположили, что её сын летит в Японию или в США продолжать своё обучение, передаёт
Как ранее писал News.ru, Анита Цой прокомментировала очередной развод своей подруги Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым. По её словам, разрыв после почти девяти лет совместной жизни произошёл из-за того, что она намного старше супруга.