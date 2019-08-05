https://static.news.ru/photo/f75e630e-b772-11e9-b220-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой с сыном Сергеем Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Анита Цой опубликовала редкий снимок с 26-летним сыном Сергеем.

Уже сегодня самолёт умчит тебя навстречу солнцу. Буду ждать, — написала певица в Instagram.

Многие подписчики подумали, что это жених артистки. Кроме того, поклонники предположили, что её сын летит в Японию или в США продолжать своё обучение, передаёт Пятый канал .

Как ранее писал News.ru, Анита Цой прокомментировала очередной развод своей подруги Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым. По её словам, разрыв после почти девяти лет совместной жизни произошёл из-за того, что она намного старше супруга.