https://static.news.ru/photo/cb02402a-b086-11e9-96c3-fa163e074e61_1024.jpg Анфиса Чехова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовало фото в постели со своей близкой подругой в нижнем белье. Знаменитость выложила снимок в Instagram в честь дня рождения девушки.

У моей любимой и очень близкой подруги Саши сегодня день рождения! Мы познакомились лет 10 назад на карибской яхт-регате. Первое, что я увидела, войдя в ресторан, где все участники регаты ужинали, это девушка с роскошной грудью и невероятно обаятельной, детской улыбкой, – написала Чехова.

Ранее News.ru сообщал, что Анфиса Чехова опубликовала свои откровенные фото с отдыха в Греции. На снимках женщина позирует около бассейна в одних трусах, прикрыв грудь рукой. Пост в Instagram набрал более 46 тысяч лайков. Подписчики телеведущей с восторгом встретили её пост и расхвалили в комментариях.