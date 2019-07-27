Анфиса Чехова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовало фото в постели со своей близкой подругой в нижнем белье. Знаменитость выложила снимок в Instagram в честь дня рождения девушки.

У моей любимой и очень близкой подруги Саши сегодня день рождения! Мы познакомились лет 10 назад на карибской яхт-регате. Первое, что я увидела, войдя в ресторан, где все участники регаты ужинали, это девушка с роскошной грудью и невероятно обаятельной, детской улыбкой, –  написала Чехова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

У моей любимой и очень близкой подруги Саши @sashatish сегодня День рождения! Мы познакомились лет 10 назад на карибской яхт регате. Первое что я увидела, войдя в ресторан, где все участники регаты ужинали, это девушка с роскошной грудью и невероятно обаятельной, детской улыбкой. За годы нашей дружбы, на моих глазах, Саша трансформировалась из милой девчушки в настоящую Королеву кофейного бизнеса! (Друзьям я её представляю, обычно, как Кофейную баронессу) Сейчас у нее свой завод и лучшая в мире обжарка кофе @laboratoriacoffee Но это лишь часть всех её грандиозных планов на жизнь! Я очень горжусь тобой, моя конфетка! Обожаю твою душу и мысли! Знаете как приятно гордиться своими близкими людьми Когда их достижения, воспринимаешь как свои! Сашулька, в этом году у тебя было столько событий Ты путешествовала по миру, сделала столько открытий, развивала свой бизнес, защищая его от наглых «червей-паразитов», ты обрела личное счастье! Я хочу пожелать тебе, иметь рядом с собой людей, которые не будут пользоваться твоей добротой и хорошим к ним отношением! Становись «сукой» для всех, кроме самых близких! Пусть все тревоги последних дней трансформируют тебя в сильнейшую акулу своего бизнеса, но сохрани тот теплый островок своей души, который так выгодно отличает тебя от всех остальных! Люблю тебя, моя красотка

Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Ранее News.ru сообщал, что Анфиса Чехова опубликовала свои откровенные фото с отдыха в Греции. На снимках женщина позирует около бассейна в одних трусах, прикрыв грудь рукой. Пост в Instagram набрал более 46 тысяч лайков. Подписчики телеведущей с восторгом встретили её пост и расхвалили в комментариях.

News.ru в соцсетях