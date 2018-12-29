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Анджелина Джоли задумалась о карьере политика

Анджелина Джоли Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Анджелина Джоли

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли задумалась о политической карьере. По словам актрисы она всегда готова быть там, где нужна.

«Если бы меня спросили 20 лет назад — уйду ли я в политику, то я бы рассмеялась. Я всегда говорю, что буду там, где нужна, но нужна ли я в политике», - заявила Джоли в интервью на радиошоy ВВС.

Актриса отметила, что легко может работать с правительствами и военными, так как находится в интересной позиции.

На фразу ведущего о том, что с такими амбициями звезда может оказаться даже в списке демократов во время внутрипартийных выборов кандидатов в президенты, Джоли ответила: «Спасибо».

Ранее News.ru писал о том, что актёры Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об условиях опеки над их шестью детьми. К компромиссу бывшим супругам удалось прийти через два года после начала бракоразводного процесса.


#АнджелинаДжоли #политика #шоубизнес
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