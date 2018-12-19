Андрей Разин назвал виновницу смерти Осина

https://news.ru/storage/news/fe5e0f163302a8573893b32afe8501b3/6d415800-a23b-4d1d-9d2d-8600a168c4da_850.jpg Viktor Chernov/Global Look Press

Андрей Разин

Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что в смерти Евгения Осина может быть виновна певица Наталья Штурм. По его словам, музыкант сам утверждал, что исполнительница его отравила.

«Произошло это, когда она на протяжении восьми часов спаивала Осина в его же доме какой-то гадостью. Штурм подмешивала ему психотропные вещества, чтобы завести в квартиру певца телевизионную съёмочную группу. Певица хотела забрать его в частную клинику для рекламы, чтобы привлекать новых клиентов, заявляя, что там лечился известный музыкант», — цитирует продюсера НСН.

Он добавил, что автор песен умер из-за остановки сердца, которую спровоцировали опасные вещества. Менеджер подчеркнул, что будет добиваться продолжения расследования и последующего возбуждения уголовного дела.

Как писал News.ru ранее, сожительница Осина Елена Скорнякова решила бороться за его наследство. По словам женщины, именно она и её дочь Анастасия в последние годы жизни певца были для него самыми близкими людьми.

Музыкант скончался в столице 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года. Среди хитов автора: «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя».