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Андрей Малахов проиграл медиадуэль Дмитрию Борисову

Дмитрий Борисов и Максим Галкин instagram.com/ddborisov

Дмитрий Борисов и Максим Галкин

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Проекты телеведущего Андрея Малахова, которые выходят на телеканале «Россия», не попали в сотню лучших программ по итогам прошлого года. Ни «Прямой эфир», ни «Привет, Андрей!» в рейтинге не значатся.

При этом покинутое им шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», которое теперь ведёт Дмитрий Борисов, заняло 49-ю строчку списка. Он был составлен по итогам исследования, которое провела компания Mediascope.

Исходя из обнародованных данных, Малахов после перехода на «Россию» очень серьёзно «просадил» свою медиапопулярность. Программа «Пусть говорят» даже без него не обделена вниманием телезрителей. Средний рейтинг ток-шоу составил 4,5%, тогда как доставшийся Андрею Малахову в наследство от Бориса Корчевникова «Прямой эфир» показал только 3,2%.

Что касается телепредпочтений россиян в целом, то, как следует из рейтинга, больше половины самых популярных передач пришлось на проекты «Первого канала» и только немногим более трети — на «Россию». В лидерах оказались спортивные трансляции и программы, а также советские фильмы.

Ранее News.ru составил список персон, которые чаще других становились героями скандальных телеэфиров. Зрителей по-прежнему интересуют чужая личная жизнь, публичное выяснение отношений и разного рода признания.


#первыйканал #андреймалахов #медиарейтинги #дмитрийборисов #россия1
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