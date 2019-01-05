Андрей Аршавин остался без жены

https://news.ru/storage/news/0414c5038d5ef8d1706379de73fdb2c9/f8cf5f00-0890-4a92-8e98-0e4188e3164c_850.jpg Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Андрей Аршавин

Известный футболист и журналистка Алиса Казьмина уже давно не живут вместе. Спортсмен, как оказалось, долгое время изменял своей супруге, причём раскрылось это после рождения их первого ребёнка.

«Мы с Андреем давно развелись», — сказала Алиса в беседе с изданием StarHit.

СМИ выяснили, что Аршавин изменял своей жене с моделью Екатериной Ямщиковой, ныне супругой одного из известных питерских бизнесменов. Кроме того, игрока застукали в компании 21-летней сотрудницы известной российской авиакомпании Карины Неман. Уйти из семьи предпочёл сам футболист.

«Что касается Алисы, то сейчас она полностью поглощена воспитанием детей и вспоминает о жизни с Андреем, как о страшном сне», — рассказали инсайдеры.

Ранее News.ru писал, что экс-футболист российской сборной оказался запечатлён на скандальном видео. После посещения стриптиз-клуба в Петербурге спортсмен с двумя сопровождающими его девушками решил покататься на лошадях, отказавшись при этом платить за проезд.