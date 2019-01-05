USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,868.60 $
МОСКВА-6°C15:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Андрей Аршавин остался без жены

Андрей Аршавин Nataliya Kondratenko/Global Look Press

Андрей Аршавин

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Известный футболист и журналистка Алиса Казьмина уже давно не живут вместе. Спортсмен, как оказалось, долгое время изменял своей супруге, причём раскрылось это после рождения их первого ребёнка.

«Мы с Андреем давно развелись», — сказала Алиса в беседе с изданием StarHit.

СМИ выяснили, что Аршавин изменял своей жене с моделью Екатериной Ямщиковой, ныне супругой одного из известных питерских бизнесменов. Кроме того, игрока застукали в компании 21-летней сотрудницы известной российской авиакомпании Карины Неман. Уйти из семьи предпочёл сам футболист.

«Что касается Алисы, то сейчас она полностью поглощена воспитанием детей и вспоминает о жизни с Андреем, как о страшном сне», — рассказали инсайдеры.

Ранее News.ru писал, что экс-футболист российской сборной оказался запечатлён на скандальном видео. После посещения стриптиз-клуба в Петербурге спортсмен с двумя сопровождающими его девушками решил покататься на лошадях, отказавшись при этом платить за проезд.


#андрейаршавин
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
News.ru вспоминает самых известных атлетов, завершивших карьеру в 2018 году
спорт 09:54, 5 января 2019
От Аршавина до Шипулина: кто ушёл из спорта
News.ru вспоминает самых известных атлетов, завершивших карьеру в 2018 году
общество 01:17, 19 декабря 2018
Аршавин устроил скачки после стриптиз-клуба в Петербурге
спорт 18:41, 11 ноября 2018
Сборная России сказала «до свидания» Аршавину
Лента новостей
в мире 15:49
Роддом в Финляндии закроется без петербургских рожениц
спорт 15:49
«Спартак» оставит в команде пойманного на кокаине игрока
в мире 15:43
Космонавт РФ рассказал о политическом маразме в США
происшествия 15:42
Два человека погибли под лавиной в горах Сочи
происшествия 15:42
Жителю Североморска переломали кости
Другие новости
шоу-бизнес 15:32
Экс-солистка «ВИА Гры» обожгла руки бенгальскими огнями
шоу-бизнес 14:33
«Будь я Девой Марией, я бы сделал аборт»: Мэрилину Мэнсону — 50
News.ru собрал самые яркие образы «великого и ужасного» музыканта
шоу-бизнес 22:27
Бузова рассказала об успехе своего нового клипа
шоу-бизнес 17:37
Братья Кельми до сих пор не знают, где похоронят певца
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top