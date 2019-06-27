https://static.news.ru/photo/e938b620-98f6-11e9-9807-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная телеведущая Алёна Водонаева призналась, что подала на развод с мужем-музыкантом Алексеем Косинусом. Звёздная пара уже отметила своё расставание в ресторане.

Мы подали на развод, — написала звезда реалити-шоу в Instagram.

Она добавила, что не собирается говорить гадости о бывшем супруге и выдавать его тайны, так как какое-то время они были счастливы. ресторане.

Как писал News.ru, 36-летняя бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева опубликовала откровенные снимки. На фото девушка позирует у покрытой граффити стены в центре Москвы, облачившись в плащ поверх полуголого тела. Пользователи поддержали девушку, отметив её красоту и уверенность в себе.