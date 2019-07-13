https://static.news.ru/photo/49f72ab2-a63c-11e9-b12c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая гражданская жена рэпера Тимати Алёна Шишкова согласилась выйти замуж за экс-участника «Дома-2» Олега Майами.

Музыкант в истории в Instagram выложил серию снимков, на которых видно, как он делал ей предложение. На последнем кадре девушка уже надела кольцо.

Пожелайте нам счастья, — заявил Майами.

Однако многие интернет-пользователи усомнились в их отношениях. Они предположили, что это просто пиар-кампания.

Как ранее писал News.ru, невеста рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, недавно подтвердившая свою беременность, решила отдохнуть от столичной суеты у океана.