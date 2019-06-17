https://static.news.ru/photo/4ec1dcde-90ef-11e9-8350-fa163e074e61_1024.jpg Алсу Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Певица Алсу получила новые привилегии после скандала в шоу «Голос. Дети», в ходе которого была обнаружена накрутка голосов в пользу её дочери Микеллы Абрамовой. Ей присудили звание народной артистки Башкортостана.

Соответствующий указ подписал врио главы региона Радий Хабиров. Таким образом, певица получила право на повышенную пенсию по достижении пенсионного возраста. Как считает музыкальный критик Александр Волков, этими действиями чиновники поддержали Алсу после прогремевшего на всю страну скандала.

У телевизионщиков своя тусовка, у зрителей — своя, у олигархов — своя. Естественно, что члены одной тусовки пытаются подсластить неприятные пилюли своим людям, — заявил он в беседе с URA.RU .

В то же время критик Евгений Бабичев возмутился присуждением певице почётного титула. Он отметил, что Алсу не выдаёт каких-то неординарных результатов на эстраде, чтобы оказывать ей такое внимание.

Конкретно Алсу на музыкальном поприще особых успехов не показывает. Не за скандал же давать звание! — заявил он.

Народный артист Республики Башкортостан получает надбавку к ежемесячной пенсии в размере примерно 800 рублей. К тому же он может воспользоваться единой денежной компенсацией за услуги ЖКХ.

Ранее News.ru писал, что пользователи затравили дочку Алсу из-за клипа с участием Ержана Максима. Антифанаты посоветовали девочке бросить музыкальную карьеру из-за скандала с накруткой в финале шоу «Голос. Дети».