https://static.news.ru/photo/4598745a-90f0-11e9-bb19-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачева Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачёва приобрела участок земли на Кузьминском кладбище. Он расположен рядом с могилой её брата.

Скульпторы уже работают над эскизами будущего захоронения и предлагают певице варианты фамильного склепа. Они считают, что на нём можно разместить герб или вензель, подобный тому, что украшает её дом.

О расчётливом шаге сообщили авторы программы « Звёзды сошлись » на НТВ.

Они отметили, что подобная практика среди публичных людей распространена достаточно широко. Так, Иосиф Кобзон купил участок рядом с могилой матери, ещё не зная о своей тяжёлой болезни. Заранее забронировала место рядом с мужем и народная артистка РСФСР Тамара Сёмина, а певцу Шуре место на кладбище, как и гроб, подарили друзья.

Ранее News.ru писал, что родители певицы и актрисы Жанны Фриске приобрели для себя землю на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена их дочь.