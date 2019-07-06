https://static.news.ru/photo/b99d9a40-9fde-11e9-b5c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Ревва/youtube.com

Клип певца Артура Пирожкова, также известного как Александр Ревва, на песню «Алкоголичка» набрал более 3 млн просмотров за сутки.

Ролик был опубликован 5 июля. Помимо артиста, в нём снялись юморист Михаил Галустян, блогер Верона и актёр Андрей Свиридов, известный по роли Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

Сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня — «Алкоголичка»! — отметил автор.

Клип оценили около 197 тысяч пользователей, а вот 20 тысяч не разделили их мнения и поставили ему дизлайк.

В качестве продюсера и автора идеи ролика выступил сам Ревва.

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