Клип певца Артура Пирожкова, также известного как Александр Ревва, на песню «Алкоголичка» набрал более 3 млн просмотров за сутки.
Ролик был опубликован 5 июля. Помимо артиста, в нём снялись юморист Михаил Галустян, блогер Верона и актёр Андрей Свиридов, известный по роли Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня».
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Сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня — «Алкоголичка»! — отметил автор.
Клип оценили около 197 тысяч пользователей, а вот 20 тысяч не разделили их мнения и поставили ему дизлайк.
В качестве продюсера и автора идеи ролика выступил сам Ревва.
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