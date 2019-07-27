https://static.news.ru/photo/bc1f8544-b091-11e9-8ff2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/alina_topalova

Сестра российского певца Влада Топалова Алина сыграла свадьбу в Таллине.

Об этом сообщил сам исполнитель. По его словам, он счастлив за сестру и гордится ею. Алина ранее спланировала и провела свадьбу брата и телеведущей Регины Тодоренко.

Избранником Топаловой стал эстонский бизнесмен Томас Несон. Алина беременна, и пара решила зарегистрировать свои отношения. Известно, что предложение своей будущей супруге Несон сделал на пляже в Норвегии.

Ранее News.ru писал о том, что Регина Тодоренко опубликовала получасовой фильм о подготовке к свадьбе в Сорренто. Красивая церемония в роскошной вилле сопровождалась чередой проблем: от потери костюма до порванного платья.