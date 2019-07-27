Сестра российского певца Влада Топалова Алина сыграла свадьбу в Таллине.
Об этом сообщил сам исполнитель. По его словам, он счастлив за сестру и гордится ею. Алина ранее спланировала и провела свадьбу брата и телеведущей Регины Тодоренко.
Избранником Топаловой стал эстонский бизнесмен Томас Несон. Алина беременна, и пара решила зарегистрировать свои отношения. Известно, что предложение своей будущей супруге Несон сделал на пляже в Норвегии.
Ранее News.ru писал о том, что Регина Тодоренко опубликовала получасовой фильм о подготовке к свадьбе в Сорренто. Красивая церемония в роскошной вилле сопровождалась чередой проблем: от потери костюма до порванного платья.