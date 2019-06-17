https://static.news.ru/photo/f491c69a-90fb-11e9-bcda-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Продюсер Бари Алибасов, который оказался в больнице после отравления жидкостью для очистки труб, продолжит реабилитацию в Казахстане. Там для его комфортного проживания подготовили горное шале и личный вертолёт. Об этом рассказал сын знаменитости Бари Алибасов-младший.

Казахская сторона в благодарность за то, что он казах в принципе и принял участие в переносе столицы в Астану, предложила, по тем дружеским связям, которые у него там появились, шале в горном районе Казахстана со своим вертолётом. И частный самолёт из Казахстана за ним прилетит в Москву, — рассказал он АГН « Москва ».

Он отметил, что сейчас его отец вместе с супругой находится в Подмосковье. У него по-прежнему наблюдаются проблемы с памятью и речью.

Ранее медики НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья Алибасова. По их словам, музыкант находится в реанимации, о его транспортировке в Казахстан речи не идёт, писал News.ru.