https://static.news.ru/photo/7429daa2-92da-11e9-98e7-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный продюсер Бари Алибасов по возвращению домой заявил о том, что выгнал своего сына и лишил его наследства. Причиной стала обида музыканта на отпрыска, который начал делить наследство при живом отце.

Заявление Алибасова прозвучало в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» в интервью, которое брал у музыканта Андрей Малахов. Ведущий уточнил у артиста о его отношении к сыну, который так некрасиво поступил, на что Бари Каримович ответил очень категорично.

Вчера я выгнал сына из дома... Всё моё наследство достаётся добрым мирянам, — заявил музыкант.

Алибасов добавил, что сам он никогда ничего не просил у родителей, мать тайком давала ему по 10 рублей, отец — 15 на проживание и учёбу. Были моменты, признаётся артист, когда ему в магазине было стыдно пересчитывать мелочь.

Ранее News.ru сообщал, что известный продюсер Бари Алибасов, который оказался в реанимации одной из столичных клиник, написал новое завещание. Согласно документу, вся недвижимость продюсера переходит к его сыну. В данный момент Алибасов владеет тремя элитными квартирами в Мерзляковском переулке Москвы, площадь только одной из них составляет 220 кв. м.