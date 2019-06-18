https://static.news.ru/photo/c61d86ee-91a7-11e9-ae6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: alibasov_nana/instagram

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что продюсер сразу после выписки из больницы начал строить рабочие планы, а также поинтересовался гастрольным графиком группы «На-На».

По словам пиар-директора, судя по всему, Алибасов не собирается долго сидеть на больничном. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Горжанкин отметил, что продюсер проводит время в обществе своей супруги актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, а также кота Чучи, передаёт Teleprogramma.pro .

Как писал News.ru, Алибасов продолжит реабилитацию в Казахстане. Там для его комфортного проживания подготовили горное шале и личный вертолёт. Об этом рассказал сын знаменитости Бари Алибасов-младший.