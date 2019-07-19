https://static.news.ru/photo/b903964c-aa75-11e9-9188-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Фото: АГН «Москва»

Легендарный продюсер Бари Алибасов удивил и растрогал поклонников интимнм фото. Он опубликовал в Instagram снимок примерки новой пижамы, которую ему купила жена.

Лидия Федосеева-Шукшина тоже есть на этом фото: она лежит на кровати и наблюдает за супругом.

Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтоб я не разгуливал по дому в трусах, — подписал фото продюсер.

У поклонников Алибасова фото вызвало умиление: они оценили преданность и заботливость супруги музыканта и посоветовали «молодожёнам» беречь друг друга.

Некоторые подписчики шутили на эту тему, уверяя, что в трусах было бы «лучше», а также оценили снимок Бари Каримовича как его «персональную эротическую фотосессию».

Ранее News.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова прокомментировала историю с отравлением продюсера Бари Алибасова. Она не хочет верить в то, что это был пиар, но если это так, ничего хорошего в истории артистка не видит.