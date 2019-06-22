https://static.news.ru/photo/4f4bef52-952f-11e9-9d04-fa163e074e61_1024.jpg Продюсер Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов принял участие в ток-шоу Андрея Малахова и станцевал вместе с гостями под хит 90-х «Фаина». Музыканта пригласили для того, чтобы помочь ему вспомнить после выхода из больницы его друзей, а также собственную биографию.

Легендарный продюсер был в приподнятом настроении, много говорил о духовном единении с людьми, которые находятся рядом, и был растроган реакцией публики, которая так живо отреагировала на вести об отравлении, случившемся с музыкантом. Гости ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» вспоминали знаменательные события из своей жизни, связанные со знаменитым артистом.

Главной темой для продюсера стал юбилейный концерт «На-На»: Алибасов пообещал такое грандиозное шоу, которого ещё «не было во всём мире». Андрей Малахов, в свою очередь, решил порадовать артиста выступлением группы «На-На», музыканты которой вышли на сцену и исполнили знаменитый хит «Фаина». Продюсер не усидел на месте — он вышел в зал к зрителям в студии и принялся танцевать вместе с ними.

Я танцевал так, будто из гроба встал, — пошутил Алибасов, когда закончилась песня.

Ранее News.ru сообщал, что пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что продюсер сразу после выписки из больницы начал строить рабочие планы, а также поинтересовался гастрольным графиком группы «На-На».