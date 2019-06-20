https://static.news.ru/photo/3ae0fbbe-9379-11e9-955b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пиар-директор композитора Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что у музыканта взяли анализы на психотропные вещества, результаты которых скоро будут обнародованы.

Горжанкин добавил, что днём 20 июня дома у артиста произошёл конфликт из-за Марият Мухиной, которая выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского, передаёт РИА Новости .

Мухина, по словам пиар-директора, сообщила, что продюсера силой удерживают в квартире. Алибасов вызвал наряд полиции, но когда стражи порядка приехали, то он сказал, что его никто не удерживает и попросил «не тревожить жителей подъезда».

Как писал News.ru, приятельница Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что продюсер оказался в руках мошенников. Диетолог уверена, что его настраивают против неё, чтобы она не могла помешать окружению знаменитости провоцировать ухудшение состояния.