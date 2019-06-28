https://static.news.ru/photo/f71bbca2-9a80-11e9-bc66-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный продюсер музыкальной группы «На-На» Бари Алибасов заявил, что история с его отравлением настоящая и не является фарсом. Шоумен признался, что не помнит те две недели после отравления жидкостью для прочистки труб.

Ядовитую жидкость Алибасов нашёл на подоконнике, перепутав с вишнёвым компотом из-за яркой этикетки.

Я вышел на кухню, оглянулся, чтобы попить — стоит яркий флакон, как компот. Я, естественно, выпил. Мгновенно потерял сознание, — рассказал Алибасов на пресс-конференции.

По его словам, он почувствовал, что «внутри всё шипит и как будто всё разрывается».

Алибасов подчеркнул, что пиариться за счёт историй о здоровье может только глупый человек, а те, кто заявлял, что этот случай был для привлечения внимания, заработали приличные деньги. При этом он не читал, не видел и не слышал новостей о его «удачном исцелении».

Сейчас так много сюжетов на телевидении выдуманных, поэтому верить этому не нужно, — сказал Алибасов.

На данный момент Алибасов продолжает лечение, он всё ещё находится на индивидуальной жёсткой диете и принимает лекарственные препараты.

Продюсер тем временем уже приступил к работе и начал подготовку к юбилейному шоу группы «На-На».

Ранее представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин решил отказаться от своих слов о том, что нашумевшее отравление средством для прочистки труб «Крот» является обычной инсценировкой ради пиара группы «На-На», популярной в 90-х годах. По словам Горжанкина, мысль, которую он высказал, неправильно поняли и растиражировали СМИ, писал News.ru.