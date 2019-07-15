https://static.news.ru/photo/eb359524-a742-11e9-91b7-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Легендарный продюсер Бари Алибасов раскрыл новые подробности своего пребывания в больнице. Оказывается, в реанимации он прятался от злоумышленников.

Речь идёт о чёрных риэлторах, которые хотят отнять у музыканта квартиру. Юридически жильё оформлено на столичного чиновника, Алибасов только её оплачивал. И уже несколько лет продюсер никак не может оформить документы на квартиру на своё имя.

Новость прозвучала в эфире программы «Пусть говорят» . Факт озвучил адвокат Алибасова Сергей Жорин. Он объяснил, что его клиент — человек творческий, строил свои отношения даже в таких сделках на доверии. И забеспокоился тогда, когда за квартиру стал платить номинальный владелец.

Ранее News.ru сообщал, что продюсер Бари Алибасов в очередной раз попытался доказать всему миру, что действительно болен. Накануне музыкант опубликовал в Instagram видео, на котором видны лекарства. Также на кухне висит расписание приёма лекарств.