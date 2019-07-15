Легендарный продюсер Бари Алибасов раскрыл новые подробности своего пребывания в больнице. Оказывается, в реанимации он прятался от злоумышленников.
Речь идёт о чёрных риэлторах, которые хотят отнять у музыканта квартиру. Юридически жильё оформлено на столичного чиновника, Алибасов только её оплачивал. И уже несколько лет продюсер никак не может оформить документы на квартиру на своё имя.
Новость прозвучала в эфире программы
Ранее News.ru сообщал, что продюсер Бари Алибасов в очередной раз попытался доказать всему миру, что действительно болен. Накануне музыкант опубликовал в Instagram видео, на котором видны лекарства. Также на кухне висит расписание приёма лекарств.