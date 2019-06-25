Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память полностью восстановилась. Он сообщил, что ничего не забыл и в настоящее время вернулся домой, где его ждал любимый кот Чуча.
Самое моё большое счастье, что он жив и здоров, — цитирует Алибасова «Москва 24».
Ранее представитель Алибасова рассказал, что после того, как продюсер несколько дней провёл в медикаментозном сне, он пришел в себя. Сообщалось, что он не может говорить, а также не помнит даже своего имени.
Как писал News.ru, коллеги по цеху Алибасова выразили сомнения по поводу его отравления. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ знаменитости рассказали о том, что госпитализация продюсера — хорошо срежиссированный спектакль.
Посетивший первым в больнице Алибасова музыкальный критик Артур Гаспарян отметил, что продюсер во время его визита вёл себя абсолютно адекватно и разговаривал связно.
Кроме того, врачи рассказали журналистам, что после ожога гортани и пищевода нельзя так быстро вылечиться. По словам медиков, подобные отравления заканчиваются частичной потерей голоса.