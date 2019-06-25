https://static.news.ru/photo/faec805a-97b0-11e9-adf8-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память полностью восстановилась. Он сообщил, что ничего не забыл и в настоящее время вернулся домой, где его ждал любимый кот Чуча.

Самое моё большое счастье, что он жив и здоров, — цитирует Алибасова « Москва 24 ».

Ранее представитель Алибасова рассказал, что после того, как продюсер несколько дней провёл в медикаментозном сне, он пришел в себя. Сообщалось, что он не может говорить, а также не помнит даже своего имени.

Как писал News.ru, коллеги по цеху Алибасова выразили сомнения по поводу его отравления. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ знаменитости рассказали о том, что госпитализация продюсера — хорошо срежиссированный спектакль.

Посетивший первым в больнице Алибасова музыкальный критик Артур Гаспарян отметил, что продюсер во время его визита вёл себя абсолютно адекватно и разговаривал связно.

Кроме того, врачи рассказали журналистам, что после ожога гортани и пищевода нельзя так быстро вылечиться. По словам медиков, подобные отравления заканчиваются частичной потерей голоса.

Сын продюсера, Бари Алибасов-младший, пригрозил судом тем, кто не верил в отравление его отца.

Продюсер был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». У Алибасова диагностировали ожоги пищевода, желудка, а также дыхательных путей.