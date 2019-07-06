https://static.news.ru/photo/c76f26ee-8b1a-11e9-a2f9-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Супруга продюсера Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина практически постоянно была рядом с шоуменом, держала его за руку и уходила из палаты мужа «поздно вечером», а приходила «рано утром», рассказал композитор.

По его словам, возлюбленная не оставляла его без внимания две недели, пока он восстанавливался в НИИ имени Склифосовского после ЧП, пишет журнал StarHit .

Рядом со мной сидела Лида. Две недели сидела и держала меня за руку. Лида поздно вечером уходила, рано утром приходила, — поведал артист.

Четвёртого июня Алибасов попал в одну из московских клиник, случайно выпив жидкость для очистки труб. У музыканта якобы были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в столичной клинике и 17 июня был выписан.

Музыкант добавил, что из-за ожога пищевода до сих пор не может полноценно принимать пищу. Сейчас рацион продюсера ограничивается детским питанием, тёплым чаем и молоком.

По поводу сообщений в СМИ о том, что отравление могло быть пиар-ходом, Алибасов отметил, что люди сегодня во всём ждут обмана и не доверяют даже своим близким. Причину этого продюсер видит в том, что основной ценностью в современном обществе являются деньги, которые можно зарабатывать в том числе и на лжи.

Ранее Алибасов сообщил, что он вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной едет в Черногорию. По его словам, поездка необходима для заболевшей жены, которой нужно «погреться на солнышке».