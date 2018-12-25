USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,798.32 $
МОСКВА-10°C18:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Алибасов рассказал о главных событиях 2018 года

Бари Алибасов Сергей Булкин/News.ru

Бари Алибасов

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Продюсер Бари Алибасов рассказал о самых главных для него событиях 2018 года и поделился планами на будущее.

Музыкант заявил о том, что они с Лидией Федосеевой-Шукшиной хотели пожениться, не привлекая к себе внимания.

«Везде только и читали, что это свадьба века. 94% отзывов людей о нашей свадьбе были настолько эмоциональными и восхитительными, что я понял: очень многие люди в нашей стране жили так же, как мы, без росписи, и вдруг, глядя на нас, они поняли — нужно делать друг другу подарки», — сказал Алибасов в интервью Nation News.

Также он отметил, что важным событием стала подготовка нового шоу группы «На-На», которое публика увидит в 2019 году.

«Я начинал работать с Михаилом Гуцериевым еще в нулевых, но потом как-то разошлись, потому что был такой гигантский поток музыкальной и творческой информации, и все это хотелось претворить в жизнь. И вдруг в этом году я увидел его стихи совершенно с другой стороны», — заявил продюсер.

По его словам, в стихах Гуцериева много чувственных поворотов, которые можно легко драматизировать в песню.

Алибасов добавил, что новым музыкальным шоу группа точно «изумит весь мир».

Как ранее писал News.ru, российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов поделились некоторыми деталями о своей тайной свадьбе.


самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
Продюсер поделился фото из новых апартаментов Федосеевой-Шукшиной
шоу-бизнес 12:46, 13 декабря 2018
Алибасов переехал жить в квартиру жены
Продюсер поделился фото из новых апартаментов Федосеевой-Шукшиной
шоу-бизнес 17:42, 2 декабря 2018
Федосеева-Шукшина рассказала о тайной свадьбе
Бывшая супруга продюсера уверяет, что до сих пор не разведена с ним
шоу-бизнес 11:40, 30 ноября 2018
Алибасова обвинили в двоежёнстве
Бывшая супруга продюсера уверяет, что до сих пор не разведена с ним
Лента новостей
технологии 18:40
Росатом начал выпускать новые газовые центрифуги
политика 18:40
Россия включила мэра Одессы в санкционный список
спорт 18:29
СКА превзошёл «Куньлунь»
общество 18:22
Путин посмотрит своё интервью с девушкой-инвалидом
общество 18:18
Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования
Другие новости
шоу-бизнес 18:30
От Виталины до Фрейи: кто делает ТВ-рейтинги
Эти люди смогли заработать, не работая
шоу-бизнес 18:18
Козловский рассказал о первой ночи с Зуевой
Актёр поделился, как начинался его роман с моделью
шоу-бизнес 11:49
Светлана Иванова сделала долгожданное заявление
Актриса вернулась на сцену после декрета
шоу-бизнес 11:29
Бондарчук улетела в отпуск с новым бойфрендом
Экс-супруга режиссёра вновь влюблена и счастлива
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top