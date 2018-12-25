Алибасов рассказал о главных событиях 2018 года

https://news.ru/storage/news/35e5c2f847b56b6303881b7da581acbe/92ed7b96-099b-447c-b8c8-2af46fad37c7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Бари Алибасов

Продюсер Бари Алибасов рассказал о самых главных для него событиях 2018 года и поделился планами на будущее.

Музыкант заявил о том, что они с Лидией Федосеевой-Шукшиной хотели пожениться, не привлекая к себе внимания.

«Везде только и читали, что это свадьба века. 94% отзывов людей о нашей свадьбе были настолько эмоциональными и восхитительными, что я понял: очень многие люди в нашей стране жили так же, как мы, без росписи, и вдруг, глядя на нас, они поняли — нужно делать друг другу подарки», — сказал Алибасов в интервью Nation News.

Также он отметил, что важным событием стала подготовка нового шоу группы «На-На», которое публика увидит в 2019 году.

«Я начинал работать с Михаилом Гуцериевым еще в нулевых, но потом как-то разошлись, потому что был такой гигантский поток музыкальной и творческой информации, и все это хотелось претворить в жизнь. И вдруг в этом году я увидел его стихи совершенно с другой стороны», — заявил продюсер.

По его словам, в стихах Гуцериева много чувственных поворотов, которые можно легко драматизировать в песню.

Алибасов добавил, что новым музыкальным шоу группа точно «изумит весь мир».

Как ранее писал News.ru, российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов поделились некоторыми деталями о своей тайной свадьбе.