https://static.news.ru/photo/73a98574-92cf-11e9-9bee-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью журналисту Андрею Малахову и рассказал, что он видел, будучи в коме. Откровения музыканта прозвучали в ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Андрей Малахов приехал к продюсеру домой, буквально подняв его с постели. Возможно, этим объяснялась бессвязная речь Алибасова, который не мог взять в толк, что от него хотят услышать. На вопрос телеведущего, как получилось, что легендарный продюсер выпил жидкость для очистки труб, Бари Каримович стал отвечать невпопад.

Трубы, талибы — давай по отдельности. Трубы — это одно, талибы — это другое, — отвечал Алибасов, после чего пустился в рассуждения об афганской войне.

Ближайшее окружение продюсера и его друзья также отметили неадекватное состояние заслуженного артиста РФ, объяснив это тем, что человек пять дней находился в коме.

Бари Алибасов, в свою очередь, поделился впечатлениями от произошедшего, рассказав, что в «зазеркалье», как назвал состояние комы Андрей Малахов, его били, чтобы он испытывал сильные страдания, из-за чего тело его теперь в синяках, а также «гнали быков» на него.

Чтобы я не мог повернуться! А потом назад, — пояснил продюсер.

Алибасов сравнил это состояние с адом, добавив, что били его чем-то вроде плётки из растений.

Многие отметили провалы в памяти Алибасова, который в начале интервью не помнит друзей и близких и даже удивляется, что у него есть сын. Однако он прекрасно помнит, что такое группа «На-На», которая отправляется в гастрольный тур в честь юбилея, и даже назвал коллектив лучшим «бой-бэндом в мире», который сумел прожить с 90-х годов до наших дней.

В конце визита музыкант всё же вспомнил, как произошло, что он хлебнул жидкости для прочистки труб.

Я подметал на кухне пол. Захотел пить. И налили в кружку из первой попавшейся под руку бутылки. Потом уже до меня дошло, что это не сок, и я кинулся пить воду, — рассказал Алибасов.

Ранее News.ru сообщал, что состояние продюсера Бари Алибасова с каждым днём улучшается, однако артист по-прежнему испытывает сложности с восприятием действительности. Об этом заявил пиар-директор Вадим Горжанкин.