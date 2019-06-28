https://static.news.ru/photo/b90a8376-9a85-11e9-92f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов отказался от привлечения трансгендеров для юбилейного шоу группы «На-На». Решение было принято после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о защите детей РФ от вредной информации.

Бари Каримович решил посоветоваться с представителями РПЦ и администрации президента насчёт целесообразности приглашения в группу ярко выраженных представителей нетрадиционных взглядов, — рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин « Вечерней Москве ».

Алибасов объяснил, что для него на первом месте стоят защита традиционных семейных ценностей и правильное воспитание подрастающего поколения. Кроме того, его отношение к происходящему вокруг изменил недавний случай с отравлением.

Я практически побывал на том свете, и это заставило меня пересмотреть все планы на жизнь, — сказал Алибасов.

Алибасов объявил дополнительный кастинг в состав музыкального коллектива. В качестве кандидатов продюсер планировал рассматривать мужчин и трансгендеров — дам, которые сменили пол и примкнули к сильной половине человечества.

Ранее Алибасов рассказал новые подробности об отравлении и своём здоровье. Известный продюсер заявил, что история с его отравлением настоящая и не является фарсом. Шоумен признался, что когда выпил ядовитую жидкость, почувствовал, что «внутри всё шипит и как будто всё разрывается», и мгновенно потерял сознание, писал News.ru.