https://static.news.ru/photo/87190060-99ac-11e9-b290-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер старейшей мужской шоу-группы «На-На» Бари Алибасов объявил дополнительный кастинг в состав музыкального коллектива.

В группе не хватает трёх новых танцоров и певцов, которые примут участие в будущем гастрольном шоу, посвящённом 30-летию группы. Обязательные требования к кандидатам — мужчина, талант и креативность, возраст от 20 до 25 лет, рост не ниже 178 см, умение петь и танцевать.

Состав группы останется сугубо мужским, но в качестве кандидатов также будем рассматривать и трансгендеров — дам, которые сменили пол и примкнули к сильной половине человечества, — заявил Алибасов.

Участник группы «На-На» заслуженный артист России Владимир Политов отметил, что ничего удивительного нет в выступлениях трансгендеров в составе группы.

С кем мы только не выступали, включая животных. В 1995 году в большом гастрольном шоу в массовке выходило до 150 человек, там мог быть кто угодно, — сказал Политов.

Певец считает, что «новенькие» составят конкуренцию старому составу и могут полностью их заменить. В нынешний состав ансамбля входят Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин, информирует « Ридус ».

В новое шоу Алибасов ищет также композиторов, художников-оформителей сцены, модельеров-конструкторов сложных сценических костюмов, актёров и клоунов.

Ранее Бари Алибасова пригласили на съёмки фильма «Брат-3» на роль главного продюсера РФ. По сюжету главный герой ленты — младший (третий) брат Данилы Багрова фанат реалити-шоу «Дом-2» и поклонник творчества группы «На-На», поэтому в фильме будет играть музыка этой группы. Алибасова по сценарию попытается убить девушка-киллер, которой заказывают всех значимых фигур шоу-бизнеса, писал News.ru.