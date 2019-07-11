https://static.news.ru/photo/f9250002-a3d7-11e9-9fc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что продюсер намерен вернуть аферисту кота, которого злоумышленник месяц назад выдал за пропавшее животное.

Злоумышленник украл кота по кличке Осирис на даче у своих родственников. Те пригрозили ему судебным разбирательством, если питомца не вернут в ближайшее время.

Фанатка группы «На-На» согласилась вернуть лысого кота, которого родным Бари Алибасова всучил мошенник, — отметил Горжанкин в интервью RNS .

Он добавил, что аферист вернул музыканту деньги, полученные за «липового кота».

Ранее пропавшего кота Бари Алибасова Чучу обнаружили в одной из столичных школ кунг-фу.

Как писал News.ru, найденный кот Алибасова Чуча за два дня заработал около $150 тысяч на рекламе в социальных сетях.